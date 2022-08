La corrispondenza di sensi tra Giorgetti e Calenda, che accarezzano la suggestione del Draghi bis

Il ministro leghista segue le mosse del leader di Azione: "A lui gli imprenditori diranno le stesse cose che dicono a me", e cioè che sarà difficile per la destra governare. I timori per lo strapotere della Meloni, che vagheggia il 30 per cento anche a discapito degli alleati. "Ma a questo punto, perché non confermare l'attuale premier?", dice il leader del terzo polo

Più che un dialogo reale, è una corrispondenza che non si dirà di sensi, tanto meno amorosi, ma di vedute, ecco, quello sì. Perché Giancarlo Giorgetti, nell’apparente scelleratezza dei ripensamenti di Carlo Calenda, una logica ce la vede. E del resto, come il ministro dello Sviluppo ha detto ai suoi confidenti, “gli imprenditori con cui cui mi confronto dicono a me quello che diranno anche a lui”, cioè a quel leader di Azione che al vertice di Palazzo Piacentini c’è già stato. E il senso dei ragionamenti che amministratori delegati di grandi aziende pubbliche e private condividono col vicesegretario della Lega sta nel timore per l’autunno che verrà, e la buriana economica e sociale che pare doverlo accompagnare: che insomma un governo che non sia guidato da gente esperta, e che non abbia una solida reputazione internazionale, e che non sia immune dalle tentazioni propagandistiche che sempre connotano i neofiti del potere, si ritrovi ad annaspare e a far vacillare il paese. E Calenda, che queste riflessioni le va facendo da tempo, quando gli è stato riferito di ciò che Giorgetti pensa di lui, e delle sue scelte, non s’è affatto scomposto: “Se Giorgetti ritiene che nessuno dei due schieramenti, trascinati dalle componenti più populiste, sarebbe in grado di governare da solo, io credo abbia ragione. E lo credono anche molti imprenditori”.