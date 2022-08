L'argine Draghi e il futuro

Un argine. E poi? Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, capo dell’esecutivo per gli affari correnti, ieri al Meeting di Rimini ha offerto qualche elemento ulteriore per arricchire di dettagli quella che tra gli osservatori della politica viene comunemente e a volte banalmente definita l’“agenda Draghi”. Nell’agenda Draghi, ha ricordato ieri l’ex governatore della Bce, c’è cura per i giovani, c’è amore per l’Europa, c’è rispetto per i vincoli, c’è coscienza sul debito, c’è passione per la globalizzazione, c’è attenzione per la concorrenza e c’è consapevolezza che in un paese molto industrializzato e molto ambizioso come l’Italia lo stato non debba occupare con frequenza eccessiva gli spazi riservati al mercato. L’agenda Draghi, al netto della fuffa, è tutto questo, è la capacità di declinare con intelligenza e ambizione un pragmatismo visionario, con poche parole, con molto ancoraggio ai fatti, con molta concretezza negli interventi e con grande chiarezza nella collocazione internazionale.

