Meloni doppia Salvini, Letta insegue. Cosa dicono i sondaggi

Le ultime rilevazioni di Tecnè e di Noto in vista del voto del 25 settembre. Fratelli d'Italia primo partito, Pd secondo

Manca un mese al voto e gli ultimi sondaggi fotografano un elettorato schierato per quasi metà con il centrodestra. L’ultima rilevazione di Tecnè per Mediaset (interviste del 17-18 agosto) dà la coalizione FdI-Lega-FI al 49,8 per cento, mentre la rilevazione di Noto sondaggi del 20 agosto scorso vede il centrodestra al 47,5 per cento. Fratelli d'Italia risulta primo partito con il 24,3 per cento (Tecné) o con il 25 (Noto), doppiando così la Lega di Salvini. Insegue Letta: il Pd è secondo partito.

La coalizione di centrosinistra è al 30 per Tecnè, al 25,5 per Noto. A seguire il M5S oscilla tra il 10,2 (Tecné) e il 12,5 (Noto). Ancora dietro il terzo polo di Renzi e Calenda. Qui però la forbice tra i sondaggisti si amplia: i centristi sono dati al 4,8 per cento da Tecné e al 7,5 per Noto.

Per Fabrizio Masia, amministratore delegato di Emg different, sentito dal Corriere, "siamo ancora in una fase magmatica della campagna che con molta probabilità entrerà nel vivo nelle ultime due settimane". "Per sei famiglie italiane su dieci - dice Carlo Buttaroni di Tecnè - il tema del carrello della spesa o del caro bollette è prioritario rispetto a qualsiasi altra questione".