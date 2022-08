Draghi al Meeting di Rimini. Segui la diretta

Il premier dimissionario all'evento di Cl non si posizione nella campagna elettorale ma ribadisce i punti chiave del suo "metodo" per affrontare le emergenze e i dossier ancora aperti: risposte rapide e credibilità

È il giorno di Mario Draghi al Meeting. A due anni dal famoso discorso sul "debito buono", il presidente del Consiglio dimissionario torna a Rimini per partecipare all'evento di Comunione e liberazione, sul palco dove ieri si sono sfidati i leader in corsa per le elezioni del 25 settembre. L’intervento è previsto alle 12.

Si commuoverà ? “Forse”. Parlerà di elezioni? “No”. Oggi Rimini è il centro scommesse del “fraseggio Draghi”. Suore, frati in tonaca, nonni con il rosario, nipoti con la maglia griffata Meeting. L’ultimo dei discorsi italiani di Mario Draghi da premier si tiene dove, avrebbe confidato agli organizzatori, “torno volentieri”. Lo sanno tutti che “vincerà Giorgia Meloni”. Ma lui che farà? Sul lungomare di Rimini c’è chi pensa che sarebbe un ottimo “presidente del consiglio europeo”. Lo chiamano il discorso eredità. Uno stile, non un’agenda che ormai è un abusato stereotipo. Starebbe preparando una clip, qualcosa di inedito, per rispondere alla domanda “perché i giovani devono credere alla politica?”. È la prima uscita pop e sono stati bravissimi i ragazzi della comunicazione del Meeting che sono riusciti a convincerlo: “Mi piace, facciamolo”. Risponderà ovviamente che devono crederci. Esce di scena riprendendosi la scena.

Draghi insoma non prenderà posizione, si terrà lontano dalla campagna elettorale ma, secondo indiscrezioni, rivendicherà i risultati ottenuti in 18 mesi di governo, supportato dalla "forza" degli italiani, e ribadirà i pilastri di quello che chiama "metodo" Draghi per affrontare le emergenze: risposte rapide e credibilità. Il presidente del Consiglio indicherà anche le sfide dell'autunno, sia sul fronte internazionale sia su quello della tenuta sociale. Guerra, energia, Pnrr: i dossier ancora aperti non sono certo pochi.