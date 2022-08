Meloni confabula con Zaia e Fedriga. I governisti padani attendono Salvini al varco

"Se posso fare qualcosa", chiede la leader di FdI al presidente del Veneto. "Tieni alta la tensione con Matteo", risponde lui. La soglia del 13 per cento di Giorgetti, la tentazione della resa dei conti in Via Bellerio. Sulle liste il capo del Carroccio gioca da solo, e indispone i colonnelli. Le lamentele degli industriali del nord col ministro dello Sviluppo

Lei li cerca, forse un po’ se li coccola. E loro si confidano, un po’ le si affidano. Qualche giorno fa, a Luca Zaia s’è mostrata perfino in un eccesso di prodigalità: “Se posso fare qualcosa”. E il presidente del Veneto le ha risposto così: “Tieni alta la tensione”. E insomma è come se i governatori della Lega, e con loro buona parte del Carroccio che non apprezza gli eccessi del salvinismo, abbiano costruito un asse con Giorgia Meloni: per pianificare il dopo che verrà, la possibile esperienza di governo che la leader di FdI prefigura complicata, perfino “paurosa”, e per tenere sotto scacco Matteo Salvini. E’ con lui che la tensione va tenuta alta, per dirla col Doge. E’ con lui che bisognerà fare i conti.