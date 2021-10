La nuova vita della Raggi, tra Conte e il ballottaggio

Ha perso circa duecentomila voti, la sindaca uscente Virginia Raggi, convinta di aver tenuto testa “alle corazzate di centrodestra e centrosinistra”. È arrivata quarta, dietro a Carlo Calenda, perdendo il primato che vantava nelle periferie (non per niente si autodefiniva “sindaca delle periferie”). E però non mostra riflessivi abbattimenti né indugia in attimi di autocritica, Raggi, e anzi si è affrettata, dopo l’incontro con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri, a sottolineare che lei sarà all’opposizione nonostante l’intesa M5s-Pd sul piano nazionale (mentre l’ex premier e leader dei Cinque stelle Giuseppe Conte dava il suo endorsement all’ex ministro dell’Economia). E poi incontrava il candidato Enrico Michetti, la sindaca uscente (da lui molto lodata in questi giorni pre-ballottaggio), parlando di un confronto “sui dossier” e ribadendo di non voler dare indicazioni di voto.

