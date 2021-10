Fronte Calenda, dai consiglieri più votati (renziani) all'idea di un futuro riformista

È il day after delle elezioni comunali e a Roma c’è intanto una certezza: il successo di Carlo Calenda, terzo davanti alla sindaca uscente Virginia Raggi con il 19,8 per cento dei voti. E ieri infatti Calenda spiegava con un video la decisione di non dare indicazioni di voto, al grido di: siete voi che dovete convincere chi mi ha votato a votarmi, ma sulla base dei programmi e non promettendo ruoli in Giunta ai Cinque stelle. E parlava, Calenda, di proposte concrete, oltre “il concetto di destra e sinistra”. E insomma Azione (non soltanto a Roma) si candida a fare da polo attrattivo per i riformisti di ogni ordine e grado, renziani compresi.

