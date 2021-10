Michetti prepara un nuovo se stesso. Più aggressivo, dicono

“Adesso è il momento di cambiare passo”. Intorno a Enrico Michetti ne sono tutti convinti. Basta con il basso profilo, con le uscite evanescenti, con i monologhi sull’antica Roma. È tempo di fare sul serio. Perché se vincere il ballottaggio sarà davvero difficile, continuando con una strategia che fino adesso lo ha più nascosto che altro potrebbe diventare davvero impossibile. Soprattutto, lo dicono tutti anche in Fratelli d’Italia e nella Lega: è ora di cambiare atteggiamento. Michetti finora è stato troppo, troppo pacato. Mentre Carlo Calenda, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri attaccavano a tutto spiano, lui ha continuato a lungo a chiamarli “i colleghi”, a non partecipare non solo ai confronti, ma proprio al dibattito politico, spesso aspro, sulla città. Eleganza per i suoi, inadeguatezza per chi l’ha criticato anche dentro al centrodestra.

