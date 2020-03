Tampone Campidoglio

Roma. “E’ importante rimanere tutti a distanza di un metro, mica si può fare così…”. L’ultima seduta dell’Assemblea capitolina era cominciata con la reprimenda del presidente Marcello De Vito ai colleghi seduti uno accanto all’altro come quando nessuno sapeva cosa fosse il coronavirus. Cinque minuti per riorganizzare l’Aula in base alle disposizioni del governo. Finalmente, tutti distanti. All’ingresso a palazzo Senatorio, come alla buvette dell’Aula Giulio Cesare, i grandi flaconi di gel disinfettante ricordano tempi e luoghi: Roma nei giorni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.