Elly detective Schlein: “Ha capito che Conte vuole fare male al Pd”

“Fantozzi prese un giorno di ferie, aspettò che la Pina uscisse, e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia... A quel punto – dopo aver trovato pane praticamente in ogni cassetto – venne colto da un leggerissimo sospetto: la Pina era innamorata del fornaio Cecco”. La cara immagine c’è tornata in mente ieri mattina quando abbiamo letto in un retroscena su Repubblica la seguente notizia: “Schlein ha capito che l’obiettivo di Conte è far male al Pd”. Nientemeno. La segretaria del Pd ha l’impressione, diciamo di più: il sospetto, che l’onorevole Giuseppe Conte abbia in animo di danneggiare il suo partito. Per quali misteriosi segni ella, cioè Elly, se ne sia accorta, non riusciamo a immaginare. Sarà perché Conte ha descritto il Pd come il partito del malaffare? O sarà perché non vuole sostenere nessun candidato del Pd da nessuna parte? Chissà. Il fatto è che a questa donna non si può nascondere nulla. Ha aperto tutti i cassetti e ha trovato gli sfilatini. Ella, anzi Elly, è una logica. Una deduttrice acutissima, il cui motto, pronunciato col gelido sorriso del detective, è: “Elementare, Elly”. Dunque Conte adesso non può pensare di passarla liscia, e non può credere di fare lo spiritoso (“Schlein stia serena perché non chiederò la leadership del centrosinistra”, le ha detto all’incirca lunedì sera).



Il fatto è che ora arriva la reazione del Pd. La risposta. Ragione per la quale la segretaria democratica, solitamente cauta nelle valutazioni e restia al rischioso uso di formulare considerazioni affrettate, l’altro giorno ha compiuto una gita alla sede romana della stampa estera durante la quale è apparsa insolitamente meditabonda. Avvicinandosi ai microfoni, lentamente, pensando a una a una le sue parole, questa donna che la Provvidenza non ci ha inviato ma ci invidia, ha detto che “il campo largo non è così morto”. Pensate ciò che vi pare, ma queste sono parole durissime per Conte. Uno schiaffo. Come queste altre: “Nessuno osi fare del Pd una macchietta”. Tiè. E ancora: “L’alleanza è larga in ventidue comuni su ventisette”. Bum. “L’alleanza tiene”. Botte da orbi. La strategia politica, a Schlein, è sempre costata molto, ma non l’ha mai tradita. E non si dica che offre al suo aguzzino uno sguardo rattrappito e disarmato. Ella, cioè Elly, mostra anche questa volta di possedere la forte personalità di una larva, il vigore brutale di una crisalide e il passo energico e spedito di un baco da seta. Conte è già al tappeto.

