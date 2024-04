Cinema Schlein. Lancia il Pd alle europee ma a Bari ancora indagini. Il 21 dovrebbe annunciare la sua corsa

Parla alla stampa estera, dice che "il campo largo non è morto", ma non fa dimettere il segretario regionale legato a Emiliano. Non scioglie ancora il nodo sulla candidatura. A Meloni: "Ci opporremo duramente contro il blitz alla 194"

Aveva ragione Elly Schlein, Woody Schlein: “Io in realtà volevo fare cinema”. Si presenta alla stampa estera, ore 10.30, e proietta il “teaser” del Pd alle europee, ma non dice, ancora, (forse lo farà il 21 aprile) se si candida alle europee; ripete che il Pd deve essere “ricostruito nell’identità”, ma a Bari continua lo sfascio: si è dimesso un altro assessore di Decaro, quello al Bilancio. Un cronista eroico, e sciagurato, greco, osa chiamarla “segretario” e, in quel momento, la troupe di Elly, i Sandro Ruotolo, Annalisa Corrado, Marta Bonafoni, vorrebbero farlo azzannare dai coccodrilli, quelli che Silvio Berlusconi forse ha lasciato qui, a via del Plebiscito. Beviamoci su. Ci sono bottiglie di Campari, anzi, c’è proprio “l’angolo Campari”. Red Passion, campo largo sbronzo.