Salvini e il salvinismo desnudi, un ritratto non autorizzato

Matteo Salvini – secondo Francesca Fagnani che l’ha ospitato a “Belve” – ha l’abitudine di parlare per elenchi: io ho fatto questo, questo, questo, quest’altro ancora. Aggiungerei che sì, non solo li usa ma ne abusa, consapevolmente. Naturalmente per somiglianza anche i commentatori politici raccontano Salvini per elenchi: è questo, questo e quest’altro ancora. Succede che l’eccesso di aggettivi e di fatti contenuti nell’elenco ti fa perdere il percorso, il senso del contesto, lo scenario. Elenco dopo elenco, si perdono le contraddizioni dell’uomo: si impone il qui e ora. Per esempio, Fagnani interroga Salvini sull’opportunità di candidare Vannacci e gli chiede se direbbe mai, al pari del generale, che gli omosessuali non sono normali. Salvini risponde che per lui “si può essere omosessuali, eterosessuali, transessuali, bisessuali, polissessuali – appunto, un elenco – ma l’ultima delle mie intenzioni è entrare nelle camere da letto”. Ma come, proprio lui, che per anni ne ha fatto una questione campale? “Il matrimonio si fa tra l’uomo e la donna e i bambini vengono adottati dalla mamma e dal papà”. Del resto, così per ricordare qualche misfatto, Salvini è quello che a una festa della Lega, tra bevute e risate, ha intonato la canzone “Amico gay”. Insomma, un’affermazione siffatta evidenzia una contraddizione, o un cambio di rotta. E invece, l’elencazione stordisce, l’eccesso di aggettivi inibisce le riflessioni e le conseguenti dovute prese di coscienza. Insomma, nel caso di Salvini, l’elencazione serve a non prendere atto di qualcosa. Il fatto è che, vuoi la nostra memoria così labile, vuoi il poco tempo a disposizione, vuoi che Salvini quando parla ipergesticola (un elemento del paraverbale considerato giustamente un errore di comunicazione ma che invece nella poetica salviniana acquista senso), insomma, di tutte le cose contenute nell’elenco, a stento ne ricordiamo una. Ma non importa, cioè non importa a Salvini. Che infatti abusa degli elenchi, consapevolmente. Dopo un elenco alla Salvini, su qualunque tema, resta nell’aria la sensazione di un carico da novanta, di un eccesso di cose, di una presenza, di una inquietudine.

