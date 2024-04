Elly Schlein a Bari tra retropalco e cena con Emiliano e Decaro

La leader è stata da sola sul palco nel comizio in piazza, comparendo solo con Angelo Bonelli e il candidato sindaco proposto dai dem, Vito Leccese. Per Emiliano e Decaro nessuna ribalta, solo l’incontro a cena

C’è il palco, il retropalco e la cena lontani dai riflettori. La frontwoman è lei. Arriva a Bari per il comizio della rottura con il M5S e del riscatto della sua comunità dem, in uno dei pomeriggi più movimentati della storia recente del “campo largo”, ora ristretto di colpo unilateralmente da Giuseppe Conte, passato da avvocato del popolo a solerte “annullatore di primarie”. Elly Schlein ci “mette la faccia” nella polveriera pugliese della doppia tornata di inchieste e arresti che toccano il centrosinistra, e mette in chiaro due capisaldi: “Non vogliamo voti sporchi o comprati” e soprattutto “basta al trasformismo”.