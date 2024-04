Schlein "morde" Conte: "Hai rotto l'unità. Aiuti la destra". Ma resta il rebus Bonaccini

Pure la parte del Pd cornuto. Ora l’offeso lo fa lui, Conte: “Se i dem non ritirano l’accusa di slealtà ci saranno conseguenze”. Vola a Bari, manda all’aria le primarie, perché al Pd manca solo l’indagine per calzini puzzolenti, ma Schlein, finalmente, intensa, gli replica: “Abbiamo lavorato per l’unità a differenza di altri”, “Conte l’ha rotta e aiuta la destra”; “aveva architettato la conferenza stampa”; “chi ha iniziato a fare politica da Chigi non conosce la militanza”. Se tra sei mesi resta ancora alla guida del partito, non avrà rivali; se lascia, e si ritira in Tibet, non le basteranno sette anni. Le tocca gestire la suburra alle cime di rape. Bonaccini non vuole più candidarsi. La segretaria ha chiesto ad Andrea Orlando di correre. Lo chiamavano il “panino” di Elly, lo schema europeo (un civico, una figura del partito e lei) ma è già “fracico” e serve una tisana al carciofo.

