Dopo la sconfitta in Sardegna ora il centrodestra pensa alle primarie per Cagliari

Le dimissioni del sindaco Paolo Truzzu, sconfitto alle regionali, aprono la partita per le amministrative di giugno e i Riformatori Sardi pensano di far scegliere il candidato ai cittadini. Aperture da Forza Italia: "Perchè no?" dice Pietro Pittalis. "Strumento utile ma non sempre premiano il migliore", commenta Gasparri

Il “vento del cambiamento” continua a soffiare in Sardegna ma questa volta a essere protagonista è il centrodestra, che in vista delle elezioni amministrative di Cagliari apre all’ipotesi primarie. Il sindaco meloniano Paolo Truzzu si è dimesso dopo aver perso nella corsa alla presidenza della regione, che ha premiato il campo largo Pd-M5s guidato dalla neo presidente Alessandra Todde. e le sue dimissioni hanno ufficialmente dato il via ai tavoli per individuare il candidato sindaco del capoluogo sardo per le prossime amministrative di giugno.