Tarquinio: "Io candidato? Sto ragionando sulla proposta del Pd"

“Se mi candido? Guardi, me lo state chiedendo in tanti, la risposta è che non lo so. Non nego che me lo hanno domandato diversi partiti, ma per una questione di correttezza di queste proposte io ne sto valutando una sola”. Quella del Pd? “Esatto”. Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, più di quaranta anni di carriera giornalistica – dal Corriere dell’Umbria (lui è di Foligno) all’Avvenire, passando per il Tempo – è l’uomo più corteggiato in vista delle prossime elezioni europee. A sinistra è cominciata la gara per offrirgli un posto in lista. Se lo contendono almeno tre schieramenti: Pd, M5s e il movimento di Michele Santoro, “Pace terra e dignità”. Lui non nega di essere lusingato e di “starci pensando seriamente”, ma la riserva ancora non l’ha sciolta. “Onestamente, non ho ancora deciso, mi spiace che tanti colleghi abbiano scritto della mia candidatura senza neppure farmi prima una telefonata”, dice. “E’ una cosa che mi ha fatto riflettere anche su come sia purtroppo cambiato il nostro mestiere in questi anni”.

