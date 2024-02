Così Pd, M5s e Azione si rubano (fra loro) i nomi per le europee

Roma. Tanto si vogliono bene che provano a “rubarsi” i candidati. Uno degli ultimi nomi è quello di Giuseppe Antoci a cui il Movimento 5 stelle starebbe pensando per la circoscrizione delle isole. Nel campo largo (che forse mai sarà) ultimamente funziona così, in una sorta di ruba bandiera con destinazione Bruxelles, che un po’ aiuta a capire il clima che si respira all’opposizione. Antoci, siciliano, non sarebbe un candidato qualunque, la sua carriera politica è passata anche per il Pd. “Un eroe dei nostri tempi”, lo definì Andrea Camilleri per il suo impegno contro le mafie e contro le truffe sui fondi Ue, soprattutto tra il 2013 e il 2018 quando è stato presidente del Parco dei Nebrodi. Nel 2016 è stato vittima di attentato, uscendo fortunatamente illeso. Alle scorse europee, l’idea di candidarlo venne anche a Nicola Zingaretti, allora segretario del Pd; Antoci preferì declinare. Oggi vorrebbero provarci i grillini, in una sorta di Scarpinato bis in chiave europea.

