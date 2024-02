Il Pd sale al 20 per cento. Forza Italia sempre più vicina alla Lega

Secondo le ultime rilevazioni Swg, i dem proseguono nella crescita. Nuovo calo per il Carroccio che scende all'8,5. E intanto il partito del Cav. si avvicina

Il sorpassone degli azzurri lascia il campo delle ipotesi e si fa sempre più concreto per la Lega che continua a perdere pezzi. Secondo gli ultimi sondaggi Swg, infatti, il partito di Matteo Salvini ha registrato un nuovo calo nei consensi attestandosi attorno all'8,5 per cento, mentre Forza Italia sale, seppur con una lieve crescita dello 0,1 per cento, raggiungendo il 7,3 per cento.

Mentre il duello al femminile tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sembra prendere finalmente forma, con la segretaria dem insolitamente più reattiva alle provocazioni della premier, il Partito democratico torna a crescere raggiungendo quota 20 per cento. In stallo il Movimento 5 stelle, che con il suo leader Giuseppe Conte a rischio isolamento nello scontro Meloni-Schlein, si ferma al 15,9 per cento. In calo invece, Fratelli d'Italia che scende al 28,1 per cento.

Scendono anche Italia Viva e Più Europa, rispettivamente dello 0,2 e 0,1 per cento. Nessuna variazione per Azione: il partito di Carlo Calenda resta al 4,3 per cento e viene raggiunto, in quota 4 per cento, da Verdi e Sinistra.