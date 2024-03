Picierno (Pd): “Un errore le scelte di Schlein su Kyiv, candidature rosa e Patto di stabilità”

"Il Pd non disperda lo sforzo di Gentiloni. Leggere sui giornali di possibili capolista e in generale di scelte che avrebbero un effetto penalizzante sulle donne dem lo trovo poco rispettoso nei confonti di chi fin qui ha lavorato per il partito", dice la vicepresidente del Parlarmento europeo

Bruxelles. Al quindicesimo piano della torre degli uffici dell’Eurocamera, a Bruxelles, il piccolo giardino zen da tavolo della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, sembra colpito da una tempesta di sabbia e si presenta con un aspetto molto poco zen. “Non farò giri di parole”. Se si concretizzasse la scelta delle candidate civiche come capolista in tutte le circoscrizioni, in aggiunta alla candidatura di Schlein, “sarebbe oggettivamente un problema, un problema di femminismo”, spiega Picierno al Foglio. Ad agitare i rapporti della vicepresidente Ue con la direzione del suo partito, il Pd, però non sono solo le liste ma anche una serie di scelte, dall’Ucraina al Patto di stabilità.