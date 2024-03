Alle Europee Lucia Annunziata potrebbe essere la capolista del Pd al Sud

Originaria di Sarno, in provincia di Salerno, correrebbe come indipendente nella circoscrizione Sud.Secondo l'Ansa, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la conferma

Lucia Annunziata candidata capolista dal Pd come indipendente. Mentre si accende la partita delle candidature nel centrosinistra in vista delle elezioni europee di giugno, si rafforza l'ipotesi di candidarla nella circoscrizione Sud. Secondo l'Ansa, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista e conduttrice televisiva, 73 anni di Sarno in provincia di Salerno, che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004, ha lasciato Viale Mazzini la scorsa stagione in polemica con la nuova gestione "meloniana". Annunziata è stata direttrice dell’edizione italiana di Huffington Post dal 2012 fino al 2020 e oggi è commentatrice per La Stampa.

C'è anche un altro giornalista, anche lui di Salerno, che lancia ufficialmente la sua corsa all'Eurocamera: Michele Santoro. Che entra in scena a Roma e presenta i candidati delle liste di "Pace Terra Dignità". Il conduttore e autore televisivo, già europarlamentare, è capolista insieme a Raniero La Valle. Candidata come seconda in lista in tutte le circoscrizioni Benedetta Sabene, influencer e autrice del libro "Ucraina. Controstoria del conflitto oltre i miti occidentali". Nelle fila del movimento, che darà inizio alla raccolta firme per le candidature, alcuni ex esponenti M5s, tra cui Marta Grande, già deputata ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, e Piernicola Pedicini. Diversi i volti noti che Santoro chiama a scendere in campo. Tra questi, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, lo scrittore Nicolai Lilin, il vignettista Vauro Senesi e il matematico Piergiorgio Odifreddi.