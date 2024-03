No, non è vero che c'è un nuovo condono

Anche, e forse soprattutto, con il decreto sulla riscossione portato ieri in Consiglio dei ministri il governo sta cercando di muoversi nello spazio tra il ricorso periodico (e vergognoso) ai condoni e il compiacimento per la durezza fiscale formale e per l’inflessibilità fine a sé stessa. E’ certamente uno spazio di ragionevolezza quello in cui si sta cercando di tradurre in legge e in testi unici la delega fiscale. Nel caso della riscossione si punta sulla massima disponibilità verso chi è debitore verso il fisco ma si trova in condizioni di difficoltà economica. Con la rateizzazione su 10 anni, in 120 rate, l’allungamento dei termini di pagamento diventa tale da dare una possibilità molto concreta a pressoché tutti i contribuenti.

