Facili i condoni, ma per sanare gli abusi edilizi bisogna rifare le regole

Guardare allo spread è illusorio quando i tassi sono alti. La Nadef mostra che l'Italia ha la spesa per interessi più alta d’Europa e pure in crescita: da 78 miliardi nel 2023 a 105 miliardi nel 2026 (4,6% del pil). Serve un piano per abbattere il debito, ma non è una priorità per nessuna forza politica