Condoni e Superbonus, peggio di Salvini c'è l'ipocrisia del Pd

Misiani, responsabile economico del Pd, difende il voto dei dem in Lombardia: "Riguardava l'accesso ai bonus edilizi, non era un condono". Infatti andava oltre: si sanavano gli abusivi per dare i bonus

Le elezioni europee si avvicinano e Matteo Salvini, come per ogni altra campagna elettorale, ha deciso di sfoderare i suoi cavalli di battaglia: la lotta contro Bruxelles, il contrasto all’immigrazione, le pensioni anticipate e il condono edilizio. “Lo dico senza ipocrisia – ha dichiarato all’assemblea di Confedilizia – ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, e allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?”. La proposta ha, naturalmente, provocato una reazione indignata delle opposizioni contro la “strizzata d’occhio ai furbi” e un provvedimento “criminogeno” che non fa altro che alimentare l’“abusivismo edilizio”. Tutto il dibattito ruota attorno a delle frasi vaghe del ministro delle Infrastrutture, che non ha indicato il perimetro della sanatoria, ma ha semplicemente detto che si tratterebbe di “difformità non essenziali” che consentirebbe allo stato di “incassare soldi”, tesi appoggiata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha fatto riferimento alla “piccole irregolarità”.