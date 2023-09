Superbonus? La difesa della ragioneria di stato fa acqua da tutte le parti

Per la prima volta, dopo tre anni di silenzio e sonnolenza, il paese inizia a discutere e riflettere sui danni prodotti dalla stagione dei bonus edilizi. Sul Corriere della Sera, in un articolo di Federico Fubini, si parla delle responsabilità della Ragioneria generale dello stato (Rgs), ora nell’occhio del ciclone delle critiche politiche, che avrebbe potuto bloccare un provvedimento di spesa che si è rivelato molto più costoso del previsto (circa 70 miliardi in più, per effetto di Superbonus e Bonus facciate). La versione del Ragioniere dello stato Biagio Mazzotta, che risponde indirettamente anche alle critiche sollevate su questo giornale (il Foglio, 5 settembre 2023), si basa essenzialmente su tre elementi. Il primo è che la Rgs ha avvisato il governo, con un documento dell’11 ottobre 2022, della voragine che si era aperta nei conti pubblici, scrivendo: “La differenza tra gli oneri aggiornati sulla base delle informazioni più recenti (...) risulta pari a 37,7 miliardi di euro e dipende interamente dagli effetti relativi al Superbonus e al Bonus facciate”. Il secondo è che Mazzotta, sin dall’inizio, ha avvisato tutti i governi del rischio – che poi si è materializzato – di una riclassificazione dei crediti fiscali come “pagabili” a causa della cessione illimitata prevista dal dl Rilancio, cosa che avrebbe poi avuto un impatto contabile sul deficit. I pareri contrari della Rgs, però, sono stati ignorati.

