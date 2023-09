Come quelle del governo e senza coperture: le proposte del Pd contro il carovita

L’impatto mediatico è stato quasi nullo, la conferenza stampa è stata per lo più ignorata, ma il Pd ha inaugurato la battaglia d’autunno contro il governo e il carovita con cinque proposte: tre hanno un significativo impatto sul bilancio mentre due sono (contro)riforme strutturali. Il problema è che le coperture individuate sono estremamente vaghe e contraddittorie, mentre le riforme rischiano di essere controproducenti sia per i consumatori sia ai fini del Pnrr. In più, almeno due delle idee del Pd sono già state annunciate dal governo Meloni, sicché – anziché fare la mosca cocchiera – il Nazareno rischia di apparire come la pulce passeggera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE