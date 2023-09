Anche Pichetto rinvia la liberalizzazione del mercato elettrico

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica parla come se il superamento della maggior tutela fosse una disgrazia improvvisa, mentre è un’opportunità di risparmio nota da tempo e da cui tra l’altro dipende l’erogazione dei miliardi del Pnrr

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha detto che il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, previsto per gennaio 2024, potrebbe slittare ancora una volta perché “è difficile che dieci milioni di famiglie italiane all’11 gennaio del 2024 ricevano una bollettazione da una srl che non conoscono. E questo è il primo disagio. Ma il disagio maggiore è il quadro che abbiamo a livello internazionale per i prezzi”. La prima affermazione è falsa. La seconda infondata.