Il governo presenta una Nadef prudente, ma le idee coraggiose sono pari a zero

Crescita rimensionata e poco spazio di manovra. Il governo concentra le risorse al sostegno dei redditi, ma si tratta di misure che non sono in grado di far recuperare pienamente il potere d’acquisto eroso dall’inflazione

E’ stato tutto un arretrare. Quaranta miliardi di euro avevano chiesto i partiti della maggioranza (chi più chi meno), ce ne sono venti se tutto va bene. O meglio, per essere pignoli, ce ne sono dodici cioè tanti quanti corrispondono ai titoli di stato in più da vendere sul mercato per coprire le spese. Il resto verrà da una spending review che sembra ai minimi termini, da qualche magheggio uscito dalle fertili menti degli abili funzionari del Tesoro, un po’ di aggiustamenti, un pizzico di condono. Lo vedremo il mese prossimo quando Giancarlo Giorgetti presenterà la prima vera legge di bilancio in questa nuova era delle aspettative crescenti e della realtà decrescente.