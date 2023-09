Giorgetti presenta la nuova Nadef: pil 2024 a +1,2%, deficit al 4,3%

Il ministro dell'Economia introduce il quadro programmatico finanziario approvato in Consiglio dei ministri. Presente anche il ministro Piantedosi, che illustra le nuove misure in materia di immigrazione. Meloni: "A lavoro su una legge di Bilancio seria e di buon senso"

Nel 2024 il pil italiano secondo le stime del governo crescerà del 1,2 per cento, mentre il rapporto deficit/pil scenderà al 4,3 per cento (mentre quest'anno registrerà una crescita fino a 5,3 punti percentuali, soprattutto a causa dei bonus edilizi). Sono i dati macroeconomici principali diffusi dalla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) presentata dall'esecutivo quest'oggi in Consiglio dei ministri e inviata a Bruxelles per l'approvazione da parte della Commissione europea. A introdurre il quadro programmatico finanziario è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che tiene una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Insieme a lui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che illustrerà le nuove misure in materia di immigrazione approvate sempre in Cdm.

Secondo quanto spiegato nel Consiglio, l'incremento del rapporto deficit-pil è dovuto in particolar modo agli effetti del Superbonus. Per l'anno corrente è previsto anche un tasso di disoccupazione al 7,3 per cento. In generale, Giorgetti nella riunione di governo ha spiegato che la legge di Bilancio quest'anno avrà pochi margini di spesa. "Ora al lavoro per una manovra serie e di buon senso", ha scritto la premier Meloni sui social.

Tra le altre norme approvate dal Cdm si prevedono espulsioni più facili per gli immigrati irregolari, l'assunzione di più personali per il controllo dei visti in ingresso. Una nuova procedura per la verifica dei minori non accompagnati che arrivano in Italia. E circa 400 militari in più che vengono impiegati nell'operazione strade sicure.