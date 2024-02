I consigli stilistici di Conte a Zelensky: "Potrebbe usare anche abiti civili"

Il leader del M5s commenta l'abbigliamento del presidente ucraino: "Presentarsi sempre in abiti militari secondo me, anche da un punto di vista dell'immagine..."

"Il modo migliore per aiutare lui e la popolazione ucraina è di dire a Zelensky che qualche volta può anche mettere abiti civili, nonostante il suo sia un paese in guerra, perché presentarsi sempre in abiti militari secondo me, anche da un punto di vista dell'immagine...". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a DiMartedì.

Intervistato da Giovanni Floris, l'ex premier ha commentato le scelte stilistiche del presidente ucraino, che dietro alle felpe militari o ai vestiti mimetici vuole rappresentare l'immagine di un paese invaso.

"Noi dobbiamo lavorare per un negoziato di pace", afferma Conte, ribadendo la sua posizione sulla guerra. Che ora si aggiunge di un nuovo tassello: l'obiettivo di pace, si evince dal suo ragionamento, potrebbe essere ostacolato anche da come Zelensky si veste in occasione delle riunioni internazionali.

Nel corso dell'intervista, l'ex premier ha poi bocciato il patto decennale firmato a Kyiv domenica scorsa tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino: "Un presidente del Consiglio non può, con la scusa che si tratta di un accordo, politico prendere accordi decennali con un paese straniero, qualunque esso sia, e non venire in Parlamento a riferire", ha detto, invitando la premier a presentarsi in aula (si spera in abiti formali).