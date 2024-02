O di qua o di là. Uniti o divisi: l'opposizione presto dovrà scegliere

Odi qua o di là. Dire come ci si arriverà non è semplice, ovvio, ma negare che la strada sia quella è una pazzia. E quando sul terreno di gioco i tasselli del mosaico si vanno a comporre non si può non dire, persino urlare, bene: benvenuti nella realtà. La storia che vi stiamo per raccontare nasce da una piccola notizia. La notizia riguarda la campagna elettorale che si è aperta in una città italiana, Perugia, dove improvvisamente le opposizioni, tutte o quasi, si sono guardate negli occhi e hanno deciso, nonostante tutto, nonostante le incompatibilità, nonostante i litigi, nonostante le distanze, di provare a fare l’opposto di quello che è stato fatto questa settimana in Sardegna, ovvero dividersi, e di provare invece a portare avanti la stessa operazione costruita dal centrodestra con un certo successo negli ultimi anni: mettere da parte le proprie differenze, mettere da parte i propri narcisismi e cercare una sintesi per provare a vincere le elezioni. L’Umbria, lo sappiamo, non è forse la regione più fortunata per costruire campi larghi e tutti ricorderete i risultati negativi che ottenne la famosa alleanza costruita a Narni nel 2019 tra il Pd di Nicola Zingaretti, il M5s di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte e la sinistra di Roberto Speranza.

