Dopo D'Amato con Azione, Smeriglio alle europee con Avs. Cosa resta del feudo di Zingaretti

Oggi l'ex numero due della regione Lazio annuncia la corsa con Fratoianni e Bonelli (che aspettano Lucano e Santoro). Il tratto politico dell'ex governatore è diventato meno incisivo e centrale nel Pd e ora rischia di eclissarsi con il probabile seggio in Europa

Quando, nel 2019, Nicola Zingaretti fu eletto segretario del Pd annunciò la sua rivoluzione. “Nel partito deve cambiare tutto”, disse allora. Cinque anni dopo, della stagione di Piazza Grande, non è rimasto molto. L’esperienza amministrativa alla guida della Regione Lazio, due mandati dal 2013 al 2022, esperienza apprezzata anche da molti non democratici, non si cancella. E ci sarebbe anche l’attuale ruolo di presidente della Fondazione Demo ma il tratto politico, quello sì, è diventato un poco alla volta meno incisivo.