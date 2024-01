Il CencElly di Zingaretti. Il cda della fondazione del Pd è una spartizione tra correnti: altro che spazio ai giovani

Il Pd vorrebbe che fosse il posto in cui “indirizzare l’innovazione verso un futuro più giusto per le persone e per il pianeta”. Con una particolare propensione alle visioni originali, moderne, incarnate dalle nuove generazioni. Che si sa, con Elly Schlein sarebbero dovute essere il baricentro del nuovo partito. E infatti sul nuovo sito della fondazione del Pd campeggia non a caso una schermata con nove tra ragazzi e ragazze tutti belli sorridenti che avranno sì e no 25 anni. Solo che già dallo scorso luglio, e cioé da quando la segretaria ha nominato presidente di quest’organismo Nicola Zingaretti, ovvero colui che questa fondazione l’aveva creata quattro anni prima, s’è capito quale potesse essere la parabola. Non è che ci finiscono dentro tutti i vecchi arnesi delle correnti, si chiedeva qualche malpensante la scorsa estate. D’amblé, quando erano passati alcuni mesi dall’elezione al Nazareno, Schlein scelse di disfarsi di Gianni Cuperlo, che fino a quel momento aveva presieduto la fondazione. E chi decise d’incaricare del ruolo la segretaria se non l’ex presidente della Regione Lazio, uno dei suoi predecessori al Nazareno, che per puro caso era stato anche uno dei suoi primissimi sponsor alle primarie di qualche mese prima?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE