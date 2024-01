Il Pd va a Gubbio a farsi “spalmare cioccolato”. Assenze, facce derelitte. Un successo

Gubbio (Perugia). Il Pd, il partito delle primarie aperte fa un seminario a porte chiuse, in un hotel a quattro stelle, “Ai Cappuccini”, di Gubbio, chiamato anche il “paese dei matti”. Torna tutto. Ai giornalisti è vietato pernottare, accedere, e non si può neppure assistere alle lezioni della politologa Nadia Urbinati. Si può fare solo una breve visita da guardoni. Un manicomio. Il trattamento di bellezza più richiesto, come ci conferma la proprietaria dell’hotel, la dolce Carmela, è “spalmami di cioccolato”, impacchi di cacao, mele e uva che vengono poi rimossi da una “pioggia tropicale di maracuja”. Il Pd è arrivato alla maracuja. Gianni Cuperlo scende dal bus e dice che ha cantato “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, mentre Paolo Ciani, “Attenti al lupo”. C’è chi ha chiamato, per curiosità, la sede locale del Pd, chiedendo se dal Pd nazionale si fossero fatti sentire per un saluto alla base. La risposta è stata: “Nessuno”.

