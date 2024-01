Viaggio a Gubbio, dove il seminario del Pd sembra un ritiro di sconfitti dalla vita

I dem si sono radunati in Umbria per fare squadra e "per fare meglio l'opposizione". Tra lombate di vitello e sessioni di sauna, domina il grigio (anche delle macchine)

Il tartufo, un circo di giornalisti, la pioggia. Sarebbe il seminario del Pd, due giorni di studio, presso l’hotel cappuccini di Gubbio, ma pare un ritiro di sconfitti dalla vita. Lo ha organizzato la capogruppo Chiara Braga e serve per fare squadra “per fare meglio l’opposizione”. Per fare opposizione a Meloni hanno bisogno quindi della lombata di vitello e della sauna. Per portarli in Umbria sono saliti su un bus. Cuperlo dice che ha cantato “perdere l’amore” (il campo semantico è corretto).