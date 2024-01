Schlein si candida alle europee? “Roba da Berlusconi”, dicono i socialisti

"A noi sembra una pratica un po’ irrituale e molto poco da Pd. Noi non siamo così, lasciamo questa cosa alle destre e ai loro partiti personalistici". Dalla delegazione spagnola a quella tedesca e portoghese, nel Pse sono tutti contrari. E Gentiloni dribbla la domanda

