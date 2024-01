Quanto vale Schlein? Alle europee può spostare solo mezzo punto

Il nome di Elly Schlein alle europee potrebbe valere solo tra lo 0,5 e il 2 per cento. Questo è ciò di cui sono convinti i principali istituti di sondaggi, che concordano che una candidatura della segretaria sarebbe molto rischiosa. Anche se presentarsi come capolista potrebbe essere l’unico modo per imporsi come leader dell’opposizione al governo di Giorgia Meloni. Ruolo che, per il momento, la segretaria del Pd è costretta ancora a contendersi con Giuseppe Conte. “Schlein, secondo le nostre rilevazioni, vale soltanto lo 0,5 per cento e potrebbe al massimo portare il partito dal 19,5 al 20 per cento”, ci dice il sondaggista Antonio Noto. “Un’insidia silenziosa ma pericolosa per la segretaria è rappresentata dal risultato alle europee del 2019, dell’allora leader del Pd Nicola Zingaretti, che prese il 22 per cento. E’ difficile che Schlein riesca a superare, ma anche solo a eguagliare quella cifra. Candidandosi come capolista, si intesterebbe a tutti gli effetti il probabile risultato modesto, se non deludente”.

