“Premierato? Serve un asse tra Meloni e riformisti Pd”. Parla il prof. Panebianco

Da una parte una riforma con tanti limiti, dall’altra un’opposizione pigra nella critica e troppo spesso ideologica quando si parla di modifiche alla Costituzione. “Pensare agli assetti istituzionali in funzione del contingente è chiaramente un approccio molto miope”, dice al Foglio Angelo Panebianco, politologo e docente universitario a Bologna e Milano. Si riferisce a quelli che considera vizi della sinistra e alle debolezze di questa maggioranza. Al dibattito sul premierato. Professore, a che punto siamo? E come se ne esce? “La proposta Meloni è migliorata rispetto alla prima versione ma è ancora molto debole, perché contiene al suo interno spinte contraddittorie, quelle della Lega e di FdI. Così, ancor prima di arrivare a discutere se sia giusta o meno l’elezione diretta del primo ministro, è difficile avanzare un progetto minimamente coerente”, risponde Panebianco. “Oltre a questo, il disegno della maggioranza tace sul sistema elettorale che invece è fondamentale per dare stabilità al governo. L’idea adombrata inizialmente, quella di un proporzionale con una sorta di sbarramento al 40 per cento, non solo non risolve il problema ma rischia di esasperarlo in quanto ogni coalizione dovrà reclutare piccole liste, che finiscono per acquisire un grande potere di contrattazione”. Le premesse insomma non sono delle migliori.

