Una proposta per andare oltre il premierato

Il progetto di Meloni e della maggioranza non va, ma una terza via per dare stabilità al paese ora c’è. Ecco perché è giusto che l'iniziativa assunta da un fronte bipartisan di autorevoli politici e accademici non resti inascoltata

Ci sono temi che richiedono un largo consenso politico andando oltre gli steccati che separano maggioranza e opposizione. E’ così quando si affronta l’assetto istituzionale del Paese e le regole del suo funzionamento. E le regole per essere accettate devono essere condivise dai giocatori. Non pochi guai del sistema politico derivano da riforme istituzionali e leggi elettorali sostenute esclusivamente dalle maggioranze di volta in volta in carica. Un vizio coltivato anche dalla attuale maggioranza di governo che, prima sull’autonomia regionale, e poi sul premierato ha scelto di non aprirsi alla ricerca di un’intesa bipartisan, arroccandosi in una proposta di premierato che, per come fin qui delineata, marginalizza il Parlamento, comprime il ruolo del Presidente della Repubblica, mette nell’angolo ogni soggetto di rappresentanza a partire dai partiti.Il tutto a vantaggio di un rapporto diretto leader-popolo che consegna ogni decisione in modo esclusivo a una persona sola. Ed è la ragione per cui l’elezione diretta del capo del governo non è adottata in nessun Paese democratico. E chi lo ha sperimentato - Israele - dopo pochi anni lo ha abbandonato.