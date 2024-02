I falsi miti sul premierato

Nella discussione sul premierato in salsa Meloni circolano un paio di idee errate. La prima è che quanto agli effetti sugli equilibri costituzionali non esista una gran differenza tra elezione diretta del premier e sistemi di legittimazione diretta dello stesso, sistemi cioè in cui, come avviene per esempio nel Regno Unito, o come sarebbe avvenuto in Italia se si fossero usate le indicazioni della Tesi 1 dell’Ulivo, le norme della Bozza Salvi del 1997, o quelle dell’Italicum del 2015, vigono leggi elettorali maggioritarie che mirano a dare agli elettori il potere di scegliere non solo da quali parlamentari farsi rappresentare ma anche da quale maggioranza farsi governare, e indirettamente, a quale leader affidare la guida della maggioranza stessa, essendo pacifico, che sia prevista o no un'indicazione sulla scheda, che sarà premier il leader o la leader del partito di maggioranza, o del primo partito della coalizione di maggioranza. La forma è sostanza: elezione e legittimazione pari non sono. La seconda idea sbagliata è che quanto agli effetti sul ruolo del Presidente della Repubblica ci sia poca differenza tra l'elezione diretta del premier e il sistema tedesco, il quale, pur differenziandosi dai sistemi a legittimazione diretta in tema di legge elettorale, costituisce, al pari di essi, una forma di governo parlamentare razionalizzata.

