“Lega e FdI litigano, il premierato così è un pasticcio”. Parla Maria Elena Boschi

Casellati apre a ulteriore modifiche sulla norma antiribaltone, l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi dice: "Se smettono di litigare e fanno sul serio noi ci siamo, ma per ora Meloni vuole solo una bandierina da sventolare in campagna elettorale"

Alla fine lo ha ammesso anche la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati: “Se la legge è fonte di equivoco, ci metteremo ancora mano”. Il premierato sul quale sembrava la maggioranza avesse trovato una quadra si è impantanato, come raccontato da questo giornale, sull’interpretazione della norma antiribaltone. Maria Elena Boschi, che il ruolo di Casellati lo ha svolto durante il governo Renzi, è incredula: “A me – dice la deputata di Italia viva – pare surreale che la maggioranza presenti quattro emendamenti dopo trattative tutte autoreferenziali, addirittura discussi tra i leader dei loro partiti, e il giorno dopo la ministra Casellati annunci che potrebbero già cambiare un’altra volta. Come si dice poche idee e confuse”.