Il premierato non è una barzelletta

No, non si può trasformare l’instabilità dei governi nell’unico argine contro la deriva plebiscitaria della nostra democrazia. L’opposizione può entrare nella partita della riforma facendo sua, in fretta, una gran lezione dell’Ulivo

L’antifascismo da barzelletta anche no, grazie. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ieri si è sentita in dovere di ribadire che la riforma del premierato proposta dal centrodestra è l’incarnazione di tutti i peggiori vizi della cultura democratica italiana. Schlein sostiene che la riforma del premierato sia da buttare via perché “favorisce l’uomo solo al comando”, e così facendo, è il ragionamento della leader del Pd, non può che riportarci a una stagione buia del paese, molto simile, è il sottotesto, a quella vista durante il ventennio. Ecco il pensiero della segretaria: “L’uomo solo al comando l’abbiamo già visto nel nostro paese e non vogliamo tornare indietro. Finché dunque la riforma prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio faremo muro”.