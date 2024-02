Una riforma per arrestare il declino

I partiti di democrazia liberale dei paesi capitalistici avanzati sono in serie difficoltà a partire dalla Grande Recessione del 2007-2008, e l’Italia assai prima di allora: i consensi elettorali che essi ricevono continuano a ridursi. La ragione principale risale da ultimo alle trasformazioni del sistema economico internazionale (globalizzazione e rivoluzione tecnologica) che questi partiti avevano assecondato, causando disagi e sofferenze diffuse, e non soltanto tra i ceti più poveri della popolazione. Di qui il successo di nuovi partiti nazionalisti e populisti, o il rafforzamento di tendenze nazional-populistiche all’interno di partiti che in precedenza sostenevano principi di democrazia liberale. Si tratta dunque di una crisi grave, di sistema: è in crisi il sistema politico che ha organizzato il confronto democratico nell’Occidente liberale del dopoguerra.

