I tanko di Zaia. La furia contro Meloni e Roma, la promessa: "Viene giù tutto"

Vuole trasformare la battaglia sul terzo mandato in una nuova autonomia, pronto a candidarsi provincia per provincia con la sua lista, lanciare un suo nostromo. "E Meloni quante legislature ha?"

Uno che non teme il patriarca di Venezia perché dovrebbe pregare Meloni? Salvini e la premier, con le loro manovre sul terzo mandato, stanno assemblando la più imponente flotta di disposti a tutto. Siamo entrati, di frodo, nella cabina di Luca Zaia, il “Doge”, l’ammiraglio, e abbiamo trovato il diario di bordo del governatore veneto, le sue lettere, le mappe, le sue frasi. Sul ponte della nave, i marinai ripetono le parole dell’ammiraglio: “Se ci impediranno di scegliere, io mi candido capolista in tutte le province, come consigliere. Se ai nostri sindaci impediranno di correre faremo una battaglia, una ancora, dopo l’autonomia, la più bella”. Un ufficiale di coperta: “Gli aggressori sono loro, i romani, i martiri saremo noi, i veneti”. Meloni ha idea della furia speciale che gonfia in Veneto, la regione dei tanko, dei serenissimi? Li farà arrampicare sopra il Campanile di San Marco. Il Veneto è tornato a disprezzare Roma.