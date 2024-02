L'andamento lento del Pnrr: finora speso solo il 23 per cento

Il ministro Fitto dà il dato sulla spesa del Piano, 45 miliardi su 194 che ci spettano entro il 2026, e si dice ottimista sulla relazione. Ma senza i decreti in attesa non ci sarà accelerazione

Habemus datum. Il governo ha finalmente reso noto il dato della spesa effettiva del Pnrr: 45,6 miliardi, 23 per cento dei 194,4 totali; che scende impietosamente al 15 per cento se togliamo i 2,7 miliardi di piani comunali stralciati e i 13,9 miliardi per finanziare il Superbonus, sulla cui spesa né Pnrr né governo Meloni hanno meriti. Restano 30 miliardi, in cui il dato più deludente sono i 6 miliardi del ministero delle Infrastrutture. Matteo Salvini e la sua squadra non hanno colpe, si sono sempre mossi con rapidità ed efficacia. Semmai ne hanno i soggetti attuatori, a partire da Rete ferroviaria italiana che ha in portafoglio 20 miliardi. Gran parte delle spese vengono, peraltro, dai vecchi lavori dell’Alta velocità Brescia-Verona e Napoli-Bari che sono partiti qualche decennio prima del Pnrr. Anche qui mero trasferimento contabile a beneficio dei conti pubblici.