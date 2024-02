I misteri sul Pnrr che preoccupano l'Europa

La gestione a singhiozzo del Pnrr e il pantano in cui si è infilato da tre mesi il decreto legge “Pnrr 4” sta compromettendo la possibilità di rispettare le tappe del Piano e di completarlo entro giugno 2026. Il ministro per l’Europa e il Pnrr, Raffaele Fitto, continua a gettare acqua sul fuoco, sostenendo che “non c’è fretta” dopo aver via via spostato lui stesso, a più riprese, il termine per approvare il decreto legge a fine anno, a fine gennaio, a fine febbraio e ora a marzo, il tempo sta ormai scadendo. Dalla cabina di regia fissata per oggi, dedicata alla relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano, ci si aspetta la solita valanga di rassicurazioni, ma si spera che il governo colga l’occasione per aggiornare pubblicamente il dato della spesa effettiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE