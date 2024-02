Senza vento le polveri sahariane si concentrano su Milano, ma è già iniziata la corsa all'allarmismo

Ha scaldato gli animi il sito web di un rivenditore svizzero di apparecchi per purificare l’aria domestica, il quale pubblica dati sulla qualità dell’aria e collocava Milano come la quarta più inquinata al mondo. Ma in realtà l'aria della metropoli è più pulita di quanto si vuol far credere

Lo smog a Milano? Un’altra notizia fortemente esagerata. In questi giorni le sabbie sahariane stanno volando sopra l’Europa e i vortici concentrano la polvere gialla in alcuni punti di accumulo, come le isole Canarie in mezzo all’Atlantico oppure nell’aria che si trova nel fondo dei diversi catini, come il bacile padano o le conche balcaniche. Così si è interrotto il periodo pulito di una settimana fa – il 10 e l’11 febbraio in un metro cubo di aria di Milano aleggiavano appena 6 o 7 microgrammi di polveri, cosa che neanche in mezzo al mare – e nel weekend l’aria è diventata opaca color duna, e per quattro giorni si è caricata di polveri finissime oltre i 100 microgrammi, polveri desertiche sommate agli inquinanti di fumi e traffico.