Storia quasi fiabesca, ma molto contemporanea, della Fondazione Sacchetti

I leggeri ponteggi in alluminio erano fissati negli stessi fori nei muri lasciati cinquecento anni prima dai ponteggi di legno su cui era salito Michelangelo. Già questa una piccola scoperta e una grande emozione. Ma il privilegio di salirvi, nella penombra delle volte, a un palmo di naso dal capolavoro mentre Gianluigi Colalucci e gli altri maestri del restauro lavoravano per ridare luce e colore alla Cappella Sistina era qualche cosa di speciale, di unico. Un’avventura rinascimentale. Giovanna Zanuso l’arte l’aveva nell’anima, la passione e la competenza le aveva assorbite in lunghe esperienze di vita e attività. Ma se le era possibile, ogni tanto, con discrezione, entrare in quella Cappella divenuta un cantiere, salire su quei ponteggi, era per via di un principe rinascimentale, o meglio di un marchese. Si erano conosciuti, sempre un’aura fiabesca, al castello di Gussing nel Burgerland, estrema propaggine dell’Austria Felix verso l’Ungheria, invitati a una festa di nozze che per entrambi prometteva soltanto formalità e noia. E invece. Quando Giovanna Zanuso e Giulio Sacchetti si sposarono, nel 1985, i restauri della Volta e poi del Giudizio Universale erano da poco iniziati, sotto il regno di Giovanni Paolo II. Il marchese Giulio Sacchetti non era lì per caso, e non era innanzitutto un uomo qualsiasi. Anche se Paolo VI nel 1968 aveva riformato la Curia e abolito ruoli e privilegi della nobiltà pontificia, da intelligente uomo di governo e di cultura non si era lasciato sfuggire quel collaboratore raffinato e prezioso, “patrizio romano coscritto” e marchese “di baldacchino”, poco meno di un principe per antica fedeltà papalina. Così il borghese modernizzatore Papa Montini aveva creato per Giulio Sacchetti un inedito ruolo, “Delegato speciale della pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano”. Per molti anni e nuovi Papi, Giulio Sacchetti resterà il laico con la più alta carica della Città del Vaticano. Nel Palazzo del Governatorato controllava tutto ciò che serviva alla piccola città-stato, compreso ciò che era pertinente all’immenso patrimonio d’arte. Fu lui a firmare i contratti per i restauri della Sistina, lui ad avviare il progetto di Santa Marta, dove ora risiede Francesco. Amava anche l’arte contemporanea: la sfera in bronzo di Arnaldo Pomodoro nel Cortile della Pigna arrivò nel 1990. Per Giulio e Giovanna Sacchetti l’arte era connaturata alla vita, la loro unione cementata nella visione di un mecenatismo moderno, l’orizzonte la tutela e la valorizzazione del patrimonio e dei beni storici di Roma e in tutta Italia. “Nei saloni del Palazzo di via Giulia lui era nato, io ci sono entrata da sposa e ci ho vissuto trent’anni”, racconta. Il restauro di Palazzo Sacchetti nel rione Ponte, “il quartiere dei fiorentini”, è la prima impresa comune. Intanto brillavano altre piccole perle. Come il recupero dell’orto botanico di Santa Croce in Gerusalemme. Chiesero a Jannis Kounellis di creare un cancello. Nacque il Sipario, filo di metallo e vetri colorati recuperati degli scarti di lavorazione di Murano: oggi è una visione sorprendente offerta agli occhi di tutti. Giovanna ne conserva il modellino preparatorio, nella sua casa di Milano.

