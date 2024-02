L'Italia ha speso meno della metà dei fondi del Pnrr ricevuti

Il ministro Fitto riunisce la cabina di regia a Palazzo Chigi per presentare la relazione semestrale sullo stato di attuazione. Meloni: "Fieri degli obiettivi raggiunti ma il lavoro non è finito"

È in corso a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia per il Pnrr presieduta dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, al termine della quale seguirà una conferenza stampa. All'ordine del giorno c'è l'esame della relazione sullo stato di attuazione del piano, secondo cui, alla fine del 2023, su 101,9 miliardi di fondi ricevuti l'Italia ha speso solo 45,65 miliardi di euro. Nel dettaglio, le risorse finora erogate all'Italia sono costituite da 60,9 miliardi di euro di prestiti e 41 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto. I restanti 92,5 miliardi di euro di risorse europee che l'Italia dovrà ancora ricevere sono articolati in sei rate, la cui erogazione è subordinata, rispettivamente, al raggiungimento dei traguardi e obiettivi da conseguire nei semestri compresi dal secondo semestre 2023 (quinta rata) al primo semestre 2026 (decima rata).

"Il lavoro non è finito, abbiamo ancora molto da fare, ma i tanti obiettivi centrati finora ci rendono fieri e ci incoraggiano a dare sempre di più", ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in chiusura della premessa alla relazione. Alla riunione partecipano i ministri competenti e i rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, dell’Upi e dell’Anci.

Secondo la premier "il quarto obiettivo raggiunto è stata la presentazione, per primi tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea, della quinta richiesta di pagamento per 10,6 miliardi di euro. È con orgoglio che ritrovo questi risultati nel rapporto della Commissione europea sulla valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), pubblicata ieri. Documento nel quale si riconosce, tra l’altro, che l'Italia è la prima nazione europea per numero di obiettivi e traguardi raggiunti".