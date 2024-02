Mulino all'attacco. Pombeni e i convegni contro Israele: “Comune e Università di Bologna potevano evitare”

Ospite nelle sale comunali sarà Omar Barghouti, fondatore del movimento per boicottaggio di Israele. “Siamo dentro una cultura che presuppone il silenzio come tradimento. Non è così. Ci sono momenti in cui è bene aspettare, non esporsi, capire”, dice il direttore della rivista

“Il compito dell’università è quello di capire, non di estremizzare. E la politica, forse, dovrebbe essere un po’ più riflessiva”. Il direttore della rivista politico-culturale il Mulino, Paolo Pombeni, invita tutti alla cautela. Per lo storico, politologo e professore emerito dell’ateneo di Bologna, esasperare un clima già complicato finisce inevitabilmente per nutrire strumentalizzazioni e contrapposizioni estreme. E non conviene a nessuno. “In certi momenti sarebbe meglio evitare”, dice Pombeni in questo colloquio con il Foglio. Proprio per questo preferisce mantenere le sue considerazioni su un piano più generale.