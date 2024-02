Meloni alle mostre di Tolkien e Berlinguer. E quella a Colle Oppio? Rampelli: "L'aspettiamo"

“Sono sicuro che Giorgia Meloni verrà a visitare anche la mostra a Colle Oppio, c’è tempo, dura fino a giugno”. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, è riuscito in un colpaccio: far riaprire la storica sezione del Msi di Colle Oppio, il garage politico del melonismo dove l’architetto-gabbiano ha fatto da maestro a tanti dirigenti della destra romana che oggi hanno traslocato a Palazzo Chigi. Da Giorgia Meloni al ministro Francesco Lollobrigida. La destra era stata sfrattata senza pietà da questi 70 metri quadri sotto terra di proprietà del comune di Roma nel 2017 dall’allora sindaca di Roma Virginia Raggi. Dalle pareti erano stati rimossi i ritratti di Evola, Papini, Degrelle e degli altri scrittori innalzati a totem dalla destra romana. Ma quest’estate, grazie a un accordo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di cui si è fatto promotore proprio Rampelli, la sezione è tornata in vita. Il Campidoglio l’ha consegnata a titolo gratuito al “Comitato dieci febbraio”, un’associazione di esuli istriani e dalmati, per l’allestimento di una mostra dedicata alla tragica storia di Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nella foiba di Villa Surani. E allora qualcuno ha cominciato a domandarsi: ma Giorgia Meloni andrà a visitarla? La premier tornerà a fare un giro in questa catacomba che è stata la sua palestra politica? D’altronde negli ultimi mesi la premier, pur presa da un’agenda fittissima, ha trovato il tempo per diverse visite museali. A metà novembre ha inaugurato personalmente la mostra su Tolkien, fortemente voluta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e allestita alla Galleria d’arte moderna di Roma. Un passaggio obbligato per omaggiare lo scrittore brittanico che ha creato l’universo fantasy che è stato nutrimento simbolico per la destra. Eppure è proprio a Colle Oppio che la premier ha conosciuto meglio tutto quell’apparato quasi mistico che ruota intorno all’universo tolkeniano in cui la destra ex fascista ha trovato una nuova simbologia di valori.

